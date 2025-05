A grelha dos principais canais generalistas irá sofrer este fim de semana alterações. O motivos? As eleições legislativas que decorrem no domingo, 18 de maio.

RTP1, SIC e TVI vão realizar emissões especiais com vista a anunciar os primeiros resultados das eleições, motivo pelo qual não vão para o ar os programas de domingo dos canais generalistas.

A RTP1 não terá esta semana emissão de 'The Voice Kids Portugal', uma vez que no domingo será transmitida a noite eleitoral e no sábado a final do 'Festival Eurovisão da Canção 2025'.

No caso da SIC, a programação do fim de semana não se encontra ainda disponível. Porém, é certo que a nova emissão de 'Casados à Primeira Vista' dará lugar a um especial sobre as eleições.

A TVI confirmou que esta semana a gala do 'Big Brother 2025' não será transmitida no domingo. A gala do reality show foi antecipada para a noite de sábado, 17 de maio.

