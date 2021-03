Quem assistiu esta sexta-feira ao último 'Diário de Big Brother - Duplo Impacto' conseguiu ver a emoção no olhar de Mafalda de Castro, que apresentou pela última vez este segmento do reality show... o que o público não conseguiu ver foi o momento em que a comunicadora ficou lavada em lágrimas enquanto as câmaras estavam apontadas para a mansão da Ericeira.

As imagens que mostram a emoção de Mafalda foram gravadas na régie do programa e são agora partilhadas pela própria na sua conta oficial de Instagram.

"Honest TV é isto! Não consigo escrever muito mais. Obrigada a quem fez com que eu fizesse parte disto todos os dias", pode ler-se na legenda da publicação.

Leia Também: Depois da gala final, haverá uma emissão especial do 'Big Brother'