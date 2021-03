Ana Garcia Martins - ou 'A Pipoca Mais Doce', como é popularmente conhecida - esteve esta manhã no programa 'Dois às 10', da TVI, onde falou sobre a inesperada pausa que anunciou nas redes sociais.

No passado dia 15, a digital influencer surpreendeu os seguidores ao manifestar vontade de se afastar das redes sociais. Desde então, as publicações são escassas e apenas regressou ao pequeno ecrã esta semana para marcar presença no 'Extra' do 'Big Brother'.

Esta manhã, questionada por Cláudio Ramos sobre o que a levou a afastar-se, a comentadora afirmou que está "exposta" há vários anos e que precisou de um tempo para si.

"Estou há 17 anos exposta. Estou nas redes sociais non stop há muitos anos. Há momentos em que é preciso desligar. A minha profissão infelizmente não me permite ter esses momentos de recato. Agora senti que era preciso. Quando estava a passar por uma fase menos boa, não me apetecia estar a mostrar-me ao mundo de uma maneira que não é real. Não quero aparentar estar muito feliz quando por dentro não me sinto assim tão bem", afirmou.

"Achei que podia tirar um tempo para mim, para me organizar", acrescentou, afirmando ainda que está dedicada a si mesma e aos filhos.

Vale recordar que a decisão de Ana Garcia Martins em afastar-se das plataformas digitais e do pequeno ecrã surge na sequência do divórcio de Ricardo Martins Pereira, com quem era casada há 10 anos e de quem tem dois filhos. Recentemente, a digital influencer deu nas vistas ao deixar de seguir o ex-companheiro no Instagram e ao apagar todos os registos fotográficos de ambos.

