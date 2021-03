Ana Garcia Martins regressou na noite desta terça-feira, dia 23, à televisão para se despedir do segmento 'Extra' do 'Big Brother', onde há um ano desempenha o papel de comentadora.

A sua presença mereceu o aplauso da apresentadora, Alice Alves, e do restante leque de comentadores - Liliana Filipa, Susana Dias Ramos e Pedro Crispim. Contudo, 'A Pipoca Mais Doce' não falou dos motivos pelos quais se mantém afastada da televisão e das redes sociais.

Vale ainda recordar que Ana vai marcar presença nos estúdios da Venda do Pinheiro no sábado para a gala final do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Leia Também: 'Pipoca' ainda está "a recuperar" mas já há data para regressar à TV