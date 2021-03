Eis que chegou ao fim a participação de Ana Garcia Martins enquanto comentadora do 'Big Brother - A Revolução', pelo menos no que diz respeito ao programa 'Extra'.

A despedida aconteceu esta terça-feira, dia 23 de março à noite, onde Pipoca começou por revelar a sua concorrente favorita à vitória.

"Estou muito dividida. Gostaria que, apesar de tudo, fosse a Noélia, porque já desde o 'BB Revolução' que venho com esse sentimento", confessou.

Por último, notou: "Foram três meses longos, mas que eu cumpri com a premissa que me rege sempre, que é divertir-me. Enquanto as coisas me divertem eu continuo a fazê-las e, de facto, neste ano tão atípico para todos nós, e por razões pessoais para mim, este 'Big Brother' ajudou-me muito. Obrigada a todos pela companhia".

Veja aqui o momento.

