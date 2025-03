Já está no ar mais uma edição do 'Big Brother', na TVI. O reality show estreou este domingo, dia 23 na TVI, e levou para a casa mais vigiada do país concorrentes com personalidades fortes e mesmo peculiares.

Inês Vinhalva, de Cascais, e dona de uma tabacaria admitiu que "é extremamente preguiçosa".

"Lavei uma chávena pela primeira vez no dia 31 de dezembro de 2024", ou seja, com 35 anos - como revelou no seu vídeo de apresentação.

"Ainda vivo com o papá e a mamã, não faço nada", disse ainda.

Fique a conhecer todos os concorrentes: