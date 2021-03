Desde que revelou no Instagram que foi diagnosticada com cancro da mama que Joana Cruz tem vindo a partilhar com os seguidores as várias fases desta luta. E nas publicações que faz na rede social mantém sempre o otimismo, como aconteceu esta sexta-feira.

Joana Cruz viu-se obrigada a adiar o tratamento porque causa dos baixos níveis dos glóbulos brancos, mas não deixou de comunicar tal informação com o seu bom humor e de sorriso no rosto.

"Hoje o Sporting antecipa a celebração do dia da Mulher. Eu sou Leoa e logo no dia em que deveria celebrar mais um tratamento, foi desta que os glóbulos brancos não apareceram... Odeio combinar coisas e a malta baldar-se! Devem ter ido ver se as roulottes já abriram para beber uns copos antes do jogo. Mas hão-de voltar!!! Enquanto isso... que a vitória de hoje seja a do meu Sporting", escreveu.

Uma mensagem que não passou despercebida aos olhos de muitos amigos e fãs.

