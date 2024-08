O dia 4 de agosto ficará para sempre marcado na memória de Joana Cruz. Conforme a radialista da RFM realçou nas redes sociais completaram-se três anos desde que fez uma cirurgia para a remoção de um tumor, um dos passos na luta contra o cancro da mama.

"3 anos depois, o cenário e a felicidade são diferentes da foto 2 que recordo sempre neste dia", afirma.

"Passaram 3 anos desde que fiz a operação para remoção do tumor e, tal como comemoro com alegria o meu aniversário, esta é mais uma data que não esqueço", sublinha.

"Porque é o dia em que tirei de mim aquele elemento que se instalou e não me pertencia. Fez parte, mas não o quis deixar crescer. Porque foi a tempo o diagnóstico e é assim que as intervenções conseguem ser eficazes. Por isso, foi dia de celebrar com um dos meus pratos favoritos, com a mãe que me trouxe ao mundo e me guia e consegue ser pior que eu na ansiedade de comer aquele docinho típico da Ericeira, o ouriço!", completa.

