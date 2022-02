Joana Cruz está com um novo visual. A radialista da RFM exibiu a mudança de imagem na sua conta de Instagram, mostrando-se orgulhosa do resultado final.

"Decidi que este cabelito de Marco Paulo com que estava não ia ser mais teimoso do que eu, portanto levou com um alisamento bio para continuar a crescer forte e vigoroso, mas sem estar no modo manjerico, que os santos populares ainda vêm longe!", escreveu na legenda da publicação, visivelmente bem-disposta.

Veja o resultado:

