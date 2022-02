Joana Albuquerque preocupou os seus seguidores do Instagram esta quinta-feira ao mostrar-se nas urgências do hospital. A jovem recorreu a uma unidade de saúde por achar que poderia ter os dedos do pé partidos.

"Pisaram-me ontem e estava-me a doer horrores os pés, horrores. Hoje de manhã acordei e não sentia os dedos do pé", conta.

Apesar das dores, a ex-concorrente do 'Big Brother' não tem nenhuma fratura.

"Não está partido. Agora, o porquê de não os sentir o médico também não me disse", explica, dando conta de que lhe foram receitados apenas analgésicos para as dores e recomendação de repouso.

