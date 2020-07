"Durante anos 'meter maminhas' era um tabu... não podia dizer, tinha vergonha de dizer, não queria assumir! Hoje em dia quero lá saber", foi com estas palavras que Jessica Athayde começou por abordar a cirurgia plástica que fez para aumentar os seios.

Uma publicação feita esta sexta-feira, na sua página de Instagram, onde recorda um episódio que quase lhe tirou a vida.

"Operei bem nova, questões de auto-estima, aqui a tábua de engomar vivia mal com isso. Operei e senti-me logo melhor mas atenção, sem nunca pensar nas consequências que podia ter por ter estas margaridas. Uns bons anos depois tive um acidente de carro e tive de ser operada de urgência,", lembrou.

"Fui ao cirurgião que me tinha operado há uns [anos] e tratou de me operar MAL e quase me matar, mas atenção que não cobrou o serviço dele, só os gastos da clínica - até hoje acho que meteu um estagiário a operar-me. Dias depois estava toda negra com febre e não me mexia, vivia em casa da Inês Castel-Branco, o Vargas lavava-me o cabelo, davam-me banho porque eu não me conseguia mexer", recordou de seguida.

Mas não ficou por aqui e contou: "Falei várias vezes falava com o cirurgião e as enfermeiras e desvalorizavam tudo o que eu sentia, e mandavam-me tomar um banho de imersão e relaxar. Até que passado uma semana, já desesperada, pedi à Sofia Aparício para falar com o seu amigo Ângelo Rebelo para ver se me podia ver. Recebeu-me num domingo lavada em lágrimas, só lhe pedia para me tirar estas margaridas e nunca mais as pôr, já não as queria, não me queria sentir doente por causa disto".

E foi nessa altura que a atriz foi submetida a uma nova cirurgia aos seios. "Operou-me num domingo à noite e quando acordei, descompensada a chorar pois tinha levado duas anestesias numa semana, recebia festinhas de amigas e o maior cuidado do Dr. Ângelo a explicar-me que eu tinha uma infeção da operação anterior, que me tinha mudado as próteses e não me as tirou porque tinha 20 e tal anos e teria que fazer uma operação de reconstrução", partilhou, tecendo rasgados elogios a este último médico.

Uma partilha que serviu também para deixar um alerta: "Miúdas que estão sempre a querer tratar das margaridas, pensem bem, informem-se bem dos riscos que estão a correr, façam com o cirurgião certo e não ponham muito cedo".

Ante de terminar, Jessica Athayde confessa que "hoje em dia não tomaria a decisão de fazer esta alteração ao seu corpo".

"É uma mudança grande e envolve a vossa saúde. É uma decisão grande, que deve ser feita com o maior cuidado e certeza. [...] Deixo a dica que antes de tomarem uma decisão destas contactarem uma psicóloga/psiquiatra para terem a certeza se é mesmo isto que querem pelos motivos certos", rematou.

Leia Também: "Estou como tenho de estar. Não sou capaz de ser escrava do meu corpo"