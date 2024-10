Já lá vão quase 10 anos desde que Jessica Athayde falou pela primeira vez sobre os problemas de ordem mental contra os quais batalhou e continua a batalhar, entre eles, a anorexia nervosa, doença com a qual foi diagnosticada.

"A primeira vez que ganhei coragem para falar sobre o que chamo 'a minha condição para o resto da minha vida' foi em 2015, no projeto 'Capazes', durante uma entrevista com a Rita ferro Rodrigues onde me senti segura", relembrou.

"Era a altura certa para partilhar que tinha anorexia nervosa", disse.

"Desde então falo abertamente (sem tabus ou romantismos) sobre a anorexia nervosa, sobre ansiedade, sobre depressão durante a gravidez e ainda a do pós parto, falo da minha luta comigo mesma diariamente para estar focada, calma e saudável", realçou.

Uma vez que nos encontramos num mês dedicado à saúde mental, sendo o dia de hoje dedicado à causa, eis que a atriz aconselhou os seguidores a "pedirem ajuda profissional".

"Não tenham problemas em tomar medicação se o vosso médico prescrever e não tenham problemas em procurar segundas opiniões para estarem seguros que estão no caminho certo. Não se isolem em sofrimento, a vida é muito rápida e não estamos por cá para andarmos infelizes. Um grande abraço apertado se precisares ( eu sei que já precisei de muitos)", completou.

