Jessica Athayde abriu o coração esta quinta-feira, dia 10, para falar abertamente da sua luta contra anorexia nervosa, ansiedade e depressão pós-parto, problemas com os quais lidou e continua a batalhar.

Ainda a propósito da partilha, a atriz revelou quanto é que ficou a pesar após ter sido mãe de Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral (com quem se vai casar no próximo mês).

"43 quilos e um bebé de meses. Perdi peso de um dia para o outro. Não de uma boa forma", confessa.



© Instagram - Jessica Athayde

Entretanto, a artista destacou outro dos sintomas que a afetou: "Uma das coisas que acontece é ficares sem cabelo. Sinceramente, nunca achei que fosse recuperá-lo. Mas aconteceu".



© Instagram - Jessica Athayde

