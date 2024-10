Custódia Gallego foi uma das caras conhecidas que marcaram presença nos Globos de Ouro, no passado dia 29 de setembro, mas teve de abandonar a gala cedo e explicou o que se passou no 'Júlia', da SIC, esta quinta-feira, dia 10 de outubro.

"Estava com um problema grave familiar. A minha mãe não estava bem. Ela já está com uma cuidadora 24 horas... Estava só a receber mensagens e não estávamos a controlar aquela situação, e no intervalo que consegui, fui lá", relatou, confirmando que a "situação está mesmo complicada".

"Porque ela está muito velhinha e estará, com certeza, no fim da vida. [Ela tem] 98 anos", acrescentou, referindo também que a mãe foi sofre de demência.

Leia Também: Jessica Athayde sobre anorexia nervosa: "Falo sem tabus ou romantismos"