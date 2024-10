Custódia Gallego deu uma entrevista a Júlia Pinheiro na tarde desta quinta-feira, 11 de outubro, na qual falou sobre o filho, Baltazar, que morreu em 2018 vítima de cancro.

A atriz confessou que inicialmente foi difícil de lidar com a perda e de levar avante o processo de luto.

"Fui agressiva com a circunstância, levei muito tempo a aceitar a realidade, mesmo sabendo que era a realidade, que era injusta", desabafa.

"Toda a gente era para bater… A médica que me disse que ia correr bem e não correu… Era para desaparecerem todos os que fizeram com que ele não estivesse aqui", realça.

Custódia explicou que embora não tenha noção se o processo de luto já está concluído, hoje já aceita a "realidade sem raiva" e sem descontar nos demais.

"Agora, se deixarei alguma vez de sentir que o universo foi muito injusto com ele, duvido", confessa.

A convidada afirma ainda que mantém o contacto com os amigos do filho e que todos os anos se juntaram no aniversário deste.

Veja aqui o momento da entrevista.

Leia Também: "Problema grave familiar" levou Custódia Gallego a abandonar os Globos