Dois anos depois de colocarem um ponto final na relação, Jessica Athayde e Diogo Amaral estão a tentar a reconciliação, afirmou a atriz em conversa com Júlia Pinheiro.

Esta quarta-feira, a artista foi convidada no programa das tardes da SIC, onde foi surpreendida com um vídeo carinhoso de Diogo Amaral.

"Queria mandar um beijinho grande para o Diogo, que está em casa neste momento com o meu filho. Com o nosso filho, mas eu digo sempre que é meu, que está doente, começa a creche e começam logo… E que sei que lhe custa imenso fazer este tipo de vídeos e que ele é um bicho do mato, muito facilmente é interpretado como arrogante e mal-educado, mas não é, é só uma pessoa sensível e envergonhada", reagiu Athayde.

Na sequência dos elogios da atriz, Júlia Pinheiro arriscou-se a perguntar se os atores, que são pais de Oliver, de dois anos, "estão juntos agora". "Estamos em família, estamos a tentar…", respondeu Jessica Athayde.

