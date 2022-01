Jessica Athayde está 'livre' da Covid-19. A atriz teve alta médica e já saiu à rua, mas ainda não se sente totalmente recuperada.

"Ok que foi o meu primeiro dia out [fora], mas bolas… talvez estivesse demasiado confiante que estaria a 100% mais rápido", confessa Athayde, que já tinha explicado anteriormente ter sofrido bastante com os sintomas da doença no período em que esteve infetada.

Confusa, a atriz quis saber opiniões e histórias de quem como ela está em processo de "pós-Covid".

Recorde-se que o filho da atriz, o pequeno Oliver, de dois anos, continua infetado com o novo coronavírus, bem como o pai do menino - o ator Diogo Amaral.

Leia Também: Vídeo. Jessica Athayde está curada da Covid-19 e já saiu de casa