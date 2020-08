Rodrigo Alves, que ficou conhecido em todo o mundo depois das várias cirurgias plásticas que fez para se tornar o Ken Humano, decidiu em 2019 mudar de sexo. Jessica Alves passou a ser o seu nome.

Depois de muitas outras cirurgias com vista à mudança de sexo, que a deixaram com curvas femininas e bem definidas, Jessica quer agora encontrar um namorado para realizar os desejos de casar e adotar uma criança.

Contudo, devido à falta de pretendentes do seu agrado, a celebridade decidiu recorrer à ajuda de um reality show para descobrir o príncipe encantado.

‘Love Me Gender: Everyone Deserves a Bit of Love in Life’ terá Jessica como protagonista e irá mostrar os seus encontros românticos com homens de diferentes países.

“Eu vou escolher o melhor encontro de cada país e vou reunir todos numa mansão antes de escolher o vencedor”, revela em declarações ao Daily Mail. “Não descarto casar-me no programa se eu conhecer o homem dos meus sonhos e ele tiver o mesmo sonho de começar uma família”, acrescenta ainda.

