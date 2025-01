A concorrente admitiu ter-se sentido "triste" e "injustiçada" após ter sido expulsa do 'Secret Story - Desafio Final'.

"Mal fui chamada disse logo que sim", confessou Jéssica Galhofas esta terça-feira, 14 de janeiro, em entrevista aos jornalistas a propósito da sua saída precoce de 'Secret Story - Desafio Final'. A jovem futebolista admite que a sua passagem pelo reality show soube "a muito pouco" e que ficou "triste" por ter abandonado o jogo uma semana após ter entrado. "Zangada não fiquei. Fiquei triste por ter saído, porque sinto que tinha ainda muito para continuar a dar ao jogo e foi um bocadinho injusto não ter direito a uma imunidade. Entrei num sábado e no domingo já podia ser nomeada, achei injusto", realçou, explicando que o mesmo não aconteceu com João Ricardo, Sandrina e Joana Sobral - que ficaram imunes na semana em que entraram em jogo. "Fiquei triste, mas eles [produção] é que mandam. São eles que fazem o programa e tomam as decisões", notou. "Não guardo rancor e se tiver de voltar a um reality show, volto." "Era preciso ser humilhada e muito injustiçada para não entrar dentro de um programa outra vez, era preciso muito", garantiu. A reação de Francisco Vale Francisco Vale, namorado de Jéssica e também ex-concorrente do 'Big Brother 2023', mostrou publicamente o seu desagrado com a produção do reality show após a saída da companheira.

"Claro que tanto ele [Francisco Vale], como pessoas que me são próxima e outras que nem gostam de mim, acharam uma injustiça", comentou Jéssica a propósito da reação do namorado, que sempre a esteve a apoiar... apesar de querer agora distanciar-se dos reality shows.

Questionada sobre o porquê desta decisão do namorado, a futebolista explicou: "Ele tem outros planos para a vida profissional dele. Temos a nossa vida em conjunto, mas temos a nossa vida profissional também. Eu ainda tenho este bichinho de entrar em reality shows e participar, ele já não tanto. Ele respeita esse meu lado e eu respeito o lado dele".

Já sobre a relação, assegurou que tudo corre de vento em popa. "Está muito boa [a relação]. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Estou completa. Uma relação tem coisas boas e más, mas estou muito feliz", garantiu.

Jéssica estragou a imagem nos reality shows?

"Acho que não, a minha imagem foi sempre a mesma. Há quem consiga ver coisas boas, outros coisas más, mas a minha imagem não a estraguei, de todo", afirmou, explicando que fez questão de se mostrar "exatamente a mesma pessoa".

"Não mudei nada. A única coisa que pode ter mudado foi não defender tanto as pessoas de quem gostava, que estava a conhecer. Queria pensar mais em mim, entrei ali por mim. De resto, fui a mesma Jéssica que as pessoas já conhecem."

Quanto ao que correu mal e poderá ter ditado a sua saída, a ex-concorrente aponta novamente o facto de ter tido pouco tempo para mostrar o seu jogo.

"Tive menos tempo que os outros para preparar uma team [grupo de apoio], porque não estávamos à espera que ficasse nomeada tão cedo. Não correu nada mal. Como já entro com um rótulo de uma menina/mulher aguerrida, que não tem medo de dizer as coisas, impulsiva, tudo e mais alguma coisa, não é fácil… É complicado as pessoas mudarem de opinião tão rapidamente", afirmou.

Polémica no futebol obrigou-a a sair do 'Desafio Final?

Jéssica Galhofas, jogadora do Esposende, foi suspensa por quatro jogos pela FPF depois de, alegadamente, ter-se dirigido ofensivamente a uma árbitra durante uma partida. Nos últimos dias passaram a circular rumores de que Jéssica tinha mesmo de sair do 'Desafio Final' devido a esta polémica, especulação que, segundo a própria, não corresponde à verdade.

"Não foi nada que pudesse colocar um travão na minha continuidade no jogo ou que me obrigasse a estar cá fora. Saí porque os portugueses decidiram que tinha de sair, mais nada. No dia 26 já podia voltar a jogar, se estivesse lá dentro, só jogava quando saísse. O futebol não foi nenhum travão para a minha continuação lá dentro", deixou claro.

"Não podia dizer a ninguém que ia entrar, mas o Francisco avisou o clube, a minha equipa, que não ia estar disponível durante algum tempo. Mas não existiu nenhum problema", reforçou ainda a propósito do regresso ao futebol.

"Não quero estar a abrir o meu restaurante e fechar dentro de um mês"

Pouco antes de receber o convite para entrar no 'Secret Story - Desafio Final', Jéssica Galhofas tinha começado a trabalhar numa loja de decoração. Atividade profissional que abandonou para conseguir participar no reality show.

"Tinha começado há pouco tempo, avisei que tinha de deixar porque tinha outro caminho profissional que ia seguir. Agora não sei como vai ser, mas parada não vou ficar. O meu objetivo é ter o meu restaurante e vou continuar a lutar por isso", disse, convicta de que conseguirá em breve realizar este sonho antigo.

"Estou à espera que chegue o momento certo. Não vale a pena estar a ir de cabeça para tudo o que me aparece à frente, porque pode correr mal. Não quero estar a abrir o meu restaurante e fechar dentro de um mês", rematou.