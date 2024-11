Jéssica Vieira conversou com os jornalistas horas após ter sido expulsa da 'Casa dos Segredos', fazendo o balanço da sua participação no formato.

A ex-concorrente do reality show contou tudo sobre os detalhes da primeira noite no exterior, o futuro da relação com Afonso - o namorado que conheceu no programa- e ainda nos revelou o que na sua participação a deixou menos orgulhosa.

"A minha situação com o Ruben, quando lhe faço a festinha, não é algo de que me orgulhe. Não me revejo. Mas assim que consegui fazê-lo, pedi desculpa. É a única coisa que, olho para trás, e mudaria", confessou.

Ainda a respeito da troca de farpa com o também ex-concorrente, Jéssica não mostrou vontade em ter uma amizade com Ruben fora do reality show. Confessou que ainda não falou com o futebolista e atirou:

"Não faço grande questão [de falar com o Ruben], porque na verdade não me acrescenta. Se acontecer, aconteceu. Não sou pessoa de guardar rancor, mas também não me tira o sono."

Sobre os antigos colegas de jogo, Jéssica admitiu que é Renata a concorrente com quem menos se identifica e fala em Diogo Alexandre como o possível vencedor da 'Casa dos Segredos'.

"É a pessoa que, querendo ou não, tem tido um jogo de cintura muito grande", disse a respeito de Diogo.

Apesar de ter apontado o empresário como possível vencedor, Jéssica não escondeu que, se pudesse escolher, gostaria de ver Marcelo vencer. A ex-concorrente descreveu o amigo como "um irmão para a vida, um ser humano lindo" e assegurou que "gostava muito de o ver a ganhar".