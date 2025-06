A rainha Letizia deslumbrou num evento em que marcou presença esta segunda-feira, 23 de junho, na Catalunha. Para a ocasião recuperou um dos seus vestidos de Carolina Herrera, semelhante a um dos popularizados por Meghan Markle.

Com a chegada do verão, eis que a rainha Letizia tem vindo a apostar nos seus visuais mais frescos, mas sem nunca perder a elegância. Esta segunda-feira, 23 de junho, a monarca espanhola deslumbrou numa visita à Catalunha com um vestido de ganga de uma das suas criadoras de eleição: Carolina Herrera. A peça de manga à cava e corte em V conferiu à mulher do rei Felipe VI uma imagem elegante e ao mesmo tempo descontraída. No que diz respeito ao vestido destacou-se o cinto, bem como os bolsos laterais. Vale notar que a peça foi estreada por Letizia em 2024 na entrega dos prémios Retina ECO. Os pormenores dos acessórios 'estrelas' no visual Nesta ocasião, noticia a revista Vanitatis, Letizia aproveitou para estrear uns sapatos rasos de verniz vermelho, que também tem em preto e branco. Os sapatos são da marca francesa Sézane e custam 155 euros. Já quanto à carteira, esta optou por um modelo de Olivia Mareque, de tamanho médio, feita em pele e também vermelha. Curiosamente, a carteira foi estreada pela princesa Leonor, filha mais velha, numa visita a Portugal. No que diz respeito aos brincos, da marca Pertegaz, as peças eram de prata e banhadas a ouro. Se quiser ter uns iguais então terá de desembolsar 87,50 euros. O anel, elemento praticamente obrigatório, é de Coreterno. Acompanhada pelo marido, o rei Felipe VI, a rainha Letizia assistiu a uma cerimónia de celebração do 1000.º aniversário da fundação do Mosteiro de Montserrat.

Um visual que lembra um dos mais icónicos de Meghan Markle

Embora tenha servido a família real britânica durante um curto período de tempo (apenas dois anos, tendo se afastado em 2020), a verdade é que Meghan Markle deixou a sua marca no que diz respeito aos visuais que escolheu para os compromissos oficiais da realeza que ainda cumpriu ao lado do marido, o príncipe Harry.

Um desses foi em 2018 - ano que em que deu o nó com o filho mais novo do rei Carlos III. A 26 de julho, a duquesa de Sussex encantou tudo e todos num jogo de polo que aconteceu no Royal County of Berkshire Polo Club, em Windsor.

Para a ocasião, Meghan Markle usou um vestido de ganga que curiosamente é da mesma criadora do vestido de Letizia: Carolina Herrera. De comprimento midi e corte em V - que conferiu à duquesa de Sussex uma silhueta inspirada nos anos 50 - o vestido conquistou os corações das admiradoras. O coordenado foi conjugado com uma clutch de palhinha de J. Crew.

Poderá recordar este visual nas imagens da galeria.