Jessica Alves, que se tornou conhecida como Ken Humano (antes de mudar de sexo no início deste ano, deixando de se chamar Roddy Alves), impressionou os seus seguidores do Instagram ao surgir em biquíni.

A celebridade já recorreu à cirurgia plástica para conquistar as curvas de sonho com as quais sempre sonhou, nomeadamente no que diz respeito aos seios, rabiosque e ancas.

