Roddy Alves, que ficou conhecida do grande público quando era ainda o Ken Humano, voltou a ser notícia no início de 2020 pelo facto de ter decidido mudar de sexo. Uma mudança radical, que motivou diversas cirurgias plásticas.

Viciada em intervenções estéticas, Roddy Alves partiu para a 75.ª cirurgia plástica durante uma visita recente ao Brasil.

A famosa socialite fez uma bioplastia, que consiste em tirar gordura das áreas do corpo onde ela não é desejada e colocá-la nos glúteos de forma a torná-los maiores.

"Foram muitas injeções no meu quadril. Principalmente no meu bumbum. Estou com o quadril da Kardashian e o bumbum da Jennifer Lopez", revelou em declarações à Revista Quem.

