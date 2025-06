Courtney Thorne-Smith, de 57 anos, separou-se de Roger Fishman em setembro de 2021 e agora, relata a imprensa internacional, pediu o divórcio ao marido.

Ao fim de 18 anos de casamento, a estrela de 'Melrose Place' apresentou os documentos sem um advogado, revela a People, citando "diferenças irreconciliáveis" nos registos judiciais a que a revista teve acesso.

O 1 de setembro de 2021 foi o dia registado como data da separação.

Sabe-se ainda que a atriz encontrou ainda com um pedido para a custódia partilhada do filho que tem em comum com Roger Fishman, o jovem Jacob Emerson, de 17 anos. Além disso, Courtney Thorne-Smith solicitou ao tribunal que cancelasse a pensão de alimentos para si e para Roger Fishman.

Courtney Thorne-Smith e Roger Fishman casaram-se no dia de Ano Novo, em 2007, e deram as boas-vindas ao único filho cerca de um ano depois.

Na altura em que estava grávida, em conversa com o USA Today, Courtney Thorne-Smith partilhou: "Sinto-me incrível. Enquanto falo contigo, estou com a mão na barriga e o bebé está a dar um pontapé. É aquela sensação de: 'Ok, é para isto que o meu corpo serve'."

Além disso, refletiu também na época: "Felizmente, agora vou poder ensinar através do exemplo. As crianças aprendem com o que vivem."

As relações anteriores, destacando-se, sobretudo, o romance de Courtney Thorne-Smith com o colega Andrew Shue

Este foi o segundo casamento da atriz. Anteriormente, mais precisamente entre 2000 e 2001, esteve casada com Andrew Conrad, recorda o TMZ.

Nos anos 90, Courtney Thorne-Smith viveu uma relação amorosa com o colega Andrew Shue, que também integrou o elenco de 'Melrose Place'. E foi precisamente em 'Melrose Place' que a atriz ficou conhecida, tendo interpretado Alison Parker, em 165 episódios, entre 1992 e 1997.

Durante uma entrevista à People, no ano passado, Courtney Thorne-Smith recordou o romance que viveu com Andrew, tendo ficado "encantada" com o colega logo desde o início.

"Lembro-me de gravar com o Andrew pela primeira vez. A cena que me lembro, na qual conversamos, que foi muito divertida, foi na que ele dança. Quando ele estava a dançar, como dá para ver na minha cara, fiquei encantada. Fiquei completamente encantada com o Andrew naquele momento. Foi adorável. Só me lembro de ele entrar com aquela energia tão doce, e de como foi divertido fazer aquilo com ele", recordou carinhosamente.

Os vários romance de estrelas de 'Melrose Place'

Mas a atriz não foi a única a viver um romance com um colega de elenco na série. Heather Locklear começou a namorar com Jack Wagner em 2007. Anos mais tarde, em agosto de 2011, ficaram noivos. No entanto, separaram-se quase três meses depois.

Já Laura Leighton acabou por se casar com Doug Savant, em 1998, e juntos foram pais de dois filhos, Lucy e Jack.

Courtney Thorne-Smith fez ainda sucesso em sitcoms como 'Ally McBeal', 'O Mundo de Jim' e 'Two and a Half Men'.

