Jennifer Lopez comemorou em grande a chegada aos 55 anos. O dia de aniversário foi na quarta-feira, 24 de julho, mas a festa começou dias antes.

Na sua página de Instagram, a artista publicou um vídeo com várias imagens da festa temática inspirada em 'Bridgerton' que realizou no passado fim de semana, mais precisamente no dia 20 de julho, em Nova Iorque.

Entre os convidados estava a mãe da artista, Guadalupe Rodríguez. No entanto, como já tinha sido relatado anteriormente, Ben Affleck não esteve presente neste momento especial para a cantora.

Leia Também: Ben Affleck não esteve presente em festa de Jennifer Lopez

Leia Também: De pijama e sem maquilhagem, Jennifer Lopez agradece apoio dos fãs