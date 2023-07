A estrela do reality show 'The Real Housewives of New York City' e designer de moda foi diagnosticada com uma doença, a Incontinentia Pigmenti.

Jenna Lyons falou abertamente sobre a doença com a qual foi diagnosticada, a Incontinentia Pigmenti (ou Síndrome de Bloch-Sulzberger). A condição, de origem hereditária, afeta a pele e outros sistemas corporais por um período de tempo. "Todos os meus dentes são postiços. Paguei muito por eles", explicou ao 'The View'. "O meu cabelo também é falso. Posso tirá-lo. É como um chapéu. Não é uma peruca", esclarece. A artista revelou igualmente que não tem pestanas, sobrancelhas e que tem "cicatrizes" no corpo. "Tinha consciência disto. É uma das razões pelas quais entrei na moda. Queria parecer melhor. Estava constantemente e tentar integrar-me", afirmou a estrela de reality show. Em 2012, Lyons também falou sobre a doença numa entrevista ao The Guardian. "Deixou-me introvertida, mas também foi a razão pela qual amei a moda, porque ela pode mudar quem tu és e como te sentes, e isso pode ser mágico", disse na altura.