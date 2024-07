Teresa Giudice, conhecida por participar no reality 'Real Housewives of New Jersey', deu que falar no Instagram...

Teresa Giudice, uma das estrelas do reality show 'Real Housewives of New Jersey', está a dar que falar nas redes sociais. Em causa está uma publicação que fez na sua página de Instagram a dar os parabéns à amiga Larsa Pippen. Para ilustrar a mensagem, Teresa escolheu uma fotografia na qual posam as duas na praia. Contudo, é possível perceber uma falha visível na edição do retrato. Aparentemente, o fundo da fotografia seria outro, pelo que as duas mulheres foram 'cortadas' para terem sido colocadas naquele local. Os comentários dos seguidores não tardaram em aparecer. "Mas o que é que se passou com o Photoshop?", questionou um. "Um pesadelo do Photoshop. Que embaraço", observou outro. Houve ainda quem aproveitasse para fazer piada: "Isto parece o fundo do Zoom", lê-se entre os comentários. Eis a partilha: