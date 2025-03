Na quinta-feira, 6 de março, Teddi Mellencamp, ex-estrela do reality show 'Real Housewives of Beverly Hills', partilhou no Instagram uma atualização sobre o estado da sua saúde.

"Tenho múltiplos tumores no meu cérebro e dois tumores nos meus pulmões. Todos resultam diretamente dos meus melanomas", escreveu na legenda da publicação.

"Os médicos estão otimistas de que estas novas mutações possam ser eliminadas através de imunoterapia, que começa na terça-feira, às 11h00. Sinto-me positiva e entusiasmada - vou vencer estes tumores", pode ler-se ainda na legenda.

Além desta atualização, Teddi Mellencamp revelou ainda que comprou uma peruca loira para conseguir esconder as "zonas sem cabelo". "Gosto do cabelo curto, mas não gosto das falhas", admitiu.

No dia 12 de fevereiro, a antiga 'housewife' disse que estava "com dores de cabeça severas e debilitantes" há várias semanas. A dor era "insuportável", o que "exigiu a hospitalização" de Teddi. Uma vez no hospital, fez uma tomografia e uma ressonância magnética, exames que permitiram aos médicos encontrar vários tumores no cérebro, que eles acreditam estarem a crescer há, pelo menos, seis meses.

Quatro dos tumores foram removidos cirurgicamente. "Os tumores mais pequenos serão tratados através da radioterapia", escreveu na altura.

Teddi Mellencamp luta há dois anos contra um cancro na pele e já removeu mais de 17 melanomas.

