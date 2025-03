As causas da morte de Gene Hackman e da sua esposa, Betsy Arakawa, foram divulgadas mais de uma semana depois de terem sido encontrados já sem vida, na sua casa em Santa Fé, a 26 de fevereiro. Porém, ainda não se pode dar a investigação como encerrada.

A Dra. Heather Jarrell, investigadora médica chefe do New Mexico Office of the Medical Investigator, anunciou na sexta-feira que Betsy morreu devido a um vírus transmitido por 'roedores', o hantavírus, que lhe causou uma infeção pulmonar.

Por seu turno, Gene provavelmente morreu de uma combinação entre a doença cardiovascular grave e o Alzheimer avançado de que sofria. Betsy, aparentemente, morreu primeiro, a 11 de fevereiro.