Gene Hackman e a sua esposa, Betsy Arakawa morreram em fevereiro, com apenas uma semana de diferença. O ator sofreu de insuficiência cardíaca combinada com doença de Alzheimer e a pianista clássico morreu de hantavírus.

Eis que surge uma reviravolta na morte do casal: é que os seus corpos não foram reivindicados pela família mais de um mês depois, apesar de Gene ter três filhos frutos da sua primeira relação com Faye Maltese.

De acordo com o TMZ, os restos mortais de Gene e Betsy ainda estão no Instituto Médico Legal do Novo México.

Recorde-se que o casal foi encontrado morto em sua casa, em Santa Fé, no dia 26 de fevereiro. Os médicos legistas descobriram que Betsy faleceu uma semana antes do marido após contrair hantavírus, uma doença mortal transmitida por roedores.

