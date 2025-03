Dias depois de ter sido tornado público que os corpos de Gene Hackman e da sua esposa, Betsy Arakawa, ainda não tinham sido reclamados pela família, a imprensa internacional descobriu novos dados sobre o caso.

De acordo com a revista People, os nomes do casal foram "discretamente apagados da lista de corpos não reclamados no Escritório de Investigação Médica do Novo México".

Até à ultima quinta-feira à noite, os Hackman ainda estavam na referida lista, mas na manhã seguinte 'desapareceram'.

Em declarações à People, um funcionário do instituto médico legal explicou que, por vezes, os nomes ainda constam na lista de corpos não reclamados, mas a organização já está em contacto com a família e até já existem planos para a realização de um funeral.

Gene, de 95 anos, e Betsy, de 65, foram encontrados mortos dentro de casa, a 26 de fevereiro, ao lado de um dos cães do casal. Os médicos legistas descobriram que Betsy faleceu uma semana antes do marido após contrair hantavírus, uma doença mortal transmitida por roedores.

