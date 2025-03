Brandi Glanville, conhecida por ter participado em 'The Real Housewives of Beverly Hills', tem estado a lidar com problemas graves de saúde.

Brandi, de 52 anos, alegou ter um parasita na cara, o que levou à desfiguração do seu rosto.

No X, a estrela do reality show confessou ter gastado mais de 64 mil euros em tratamentos, mas que ainda não conseguiu uma cura.

"Tenho vários nódulos dolorosos. Um na zona do maxilar, um na zona lateral do pescoço e outro na parte de trás do pescoço", escreveu na rede social. "Sinto calafrios e uma secreção oleosa com um sabor horrível. É ácida e está a corroer os meus dentes. Todos os meus gânglios linfáticos na cabeça e no pescoço estão inchados. Os médicos dizem que estou bem. Ajudem-me!"

Glanville mencionou inúmeras vezes que os médicos não conseguiram descobrir a causa para os seus problemas de saúde. No dia 6 de março, admitiu que não estava bem ultimamente.

"Tenho andado a fingir. Estou miserável. A minha cara está pior do que nunca. Está literalmente a derreter-se. Quando os médicos do Cedars me puseram a tomar antibióticos intravenosos e medicação para fungos, estava a melhorar, parecia normal, mas não tinha dinheiro para continuar a tomá-los. Fui forçada a consultar médicos fora do meu seguro porque os médicos da Kaiser não faziam a mínima ideia. Preciso de mudar a minha vida. Esta é a minha atualização de saúde da vida real", escreveu noutra publicação na mesma rede social.

Segundo a People, Brandi Glanville recorreu, recentemente, ao cirurgião plástico de celebridades - Dr. Terry Dubrow - para obter ajuda. Fez biópsias ao pescoço e ao rosto, cujos resultados descartaram a hipótese de ter um cancro.

Ainda assim, a protagonista de 'Real Housewives' está à espera dos resultados de novos exames, o que pode levar até seis semanas.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, em dezembro de 2024, Brandi já tinha falado sobre o assunto e expressado a sua preocupação, uma vez que os médicos não a estavam a ajudar. Além disso, confessou ter visto e sentido o "parasita" a mexer dentro da sua cara e que, se se lhe tentasse mexer, parecia sentir "pequenas bolhas a estourar". "Sinto que está a fazer xixi ou a ter bebés na minha cara", assumiu.

