Em março deste ano, Catarina Furtado deu uma palestra no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, no qual estiveram presentes cerca de 300 reclusas.

"Falei com o coração e ouvi muitos testemunhos. A participação foi imensa! Todas queriam descrever o que ia no seu peito. Estão ali porque cometeram crimes. Não se pode branquear esta evidência mas o reconhecimento dos atos errados, a vontade interior de querer mudar e as respostas sociais existentes cá fora, são meios para atingir o fim maior: reerguer a vida", disse a apresentadora à época na sua página de Instagram ao descrever a experiência.

Esta quinta-feira, 20 de julho, Catarina destacou uma mensagem que recebeu relativa a esta iniciativa.

"Adorei vê-la no estabelecimento prisional, graças a Deus fui absolvida. Mas a sua ida lá ajudou-me imenso e deu-me força para continuar. Obrigada por tudo, a senhora é maravilhosa. E uma grande mulher", lê-se.

"Que mensagens tão boas de receber", comentou a comunicadora de coração cheio.



© Instagram - Catarina Furtado

