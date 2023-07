Aos 50 anos, Catarina Furtado é uma das apresentadoras mais queridas da televisão em Portugal. Com uma comunidade de mais de 739 mil seguidores no Instagram, é aqui que a comunicadora da RTP partilha os vários projetos e desafios que vão ocupando a sua agenda.

Esta terça-feira, 19 de julho, por exemplo, Catarina destacou uma sessão fotográfica que fez na Casa do Artista e na qual recordou os tempos de bailarina.

"Back do the past [de volta ao passado]. Amor da minha vida. A dança. Há dias tive a felicidade de ser olhada e fotografada pelo Mestre Homem Cardoso que não tem idade. Na Casa do Artista matei saudades de pessoas e de passos memorizados. Serei uma de muitas, num trabalho a ser um dia divulgado", notou na legenda da publicação.

Ora veja:

