Catarina Furtado foi uma das convidadas do novo programa da RTP1, 'Nunca é Tarde', cujo tema foram as redes sociais. Aproveitando a ocasião, a apresentadora partilhou uma história pessoal, através da qual queria mostrar que nem tudo o que se vê nestas plataformas é completamente transparente.

Neste sentido, Catarina destacou um vídeo que partilhou no dia 20 de junho, a propósito do Dia Mundial do Refugiado, altura em que o filho, João, estava a receber tratamento hospitalar.

"Gostava só de esclarecer as notícias que dão conta de que o meu filho está internado. Não está. Esteve há quase um mês durante dois dias devido a uma ferida na perna provocada por uma queda (e aproveito este esclarecimento para alertar a importância de não desvalorizarmos uma pequena ferida). O internamento foi para que pudesse tomar os antibióticos por via intravenosa para evitar uma infeção generalizada", esclarece através das stories da sua página de Instagram.

"Como sabem, partilho muito pouco do meu mundo privado, mas agradeço as centenas de mensagens de preocupação, a quem me segue. O João está ótimo", termina.

Casada com o ator João Reis, Catarina é mãe de Maria Beatriz, de 17 anos, e João Maria, de 15.



© Instagram - Catarina Furtado

Leia Também: Catarina Furtado: "Apareço a sorrir, mas tinha o meu filho no hospital"