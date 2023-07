A pressão das redes sociais toca a todos e Catarina Furtado deu um claro exemplo disto. Tendo sido uma das convidadas do 'Nunca é Tarde', o novo programa de Diana Duarte na RTP, a apresentadora destacou um vídeo que gravou a propósito do Dia Mundial do Refugiado, celebrado a 20 de junho, que foi gravado num momento particularmente difícil.

"Tinha programado que queria pôr este vídeo. Na verdade, apareço a sorrir e a responder a coisas que as pessoas me perguntam, muitas perguntas sobre a minha missão enquanto embaixadora das Nações Unidas, mas estava num dia péssimo porque tinha o meu filho no hospital e estive lá a dormir, estava internado", confessa.

"Aqui estou a mentir aos seguidores porque o meu coração não estava assim sorridente", reflete ainda, notando que de vez em quando é necessário pensar sobre estas questões de maneira a encontrar novamente o equilíbrio.

Casada com o ator João Reis, Catarina é mãe de Maria Beatriz, de 17 anos, e João Maria, de 15.

