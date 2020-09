Jane Fonda esteve recentemente no programa 'Watch What Happens Live', de Andy Cohen. Uma ocasião onde a atriz, de 82 anos, lembrou a sua relação com algumas das celebridades mais famosas do mundo.

Jane Fonda assume-se como amiga de Michael Jackson e até recorda um episódio insólito vivido ao lado do músico, que morreu em junho de 2009.

A atriz e o rei da pop viveram juntos durante uma semana, enquanto Jane Fonda filmava o filme 'On Golden Pond', que saiu em 1981, e foi precisamente nessa ocasião que os dois nadaram juntos... nus.

Kim Kardashian foi a celebridade que se seguiu na conversa. Jane Fonda revela que é fã do rabiosque da socialite e que quando a viu ao vivo não resistiu a dizer-lhe isso mesmo.

"E então eu disse-lhe: 'Eu só estava a olhar para o teu rabo e é lindo", conta, revelando que recebeu uma reação muito doce por parte de Kim.

Leia Também: Kim Kardashian recupera tesourinho e as atenções viram-se para Kourtney