Ricardo Quaresma foi por muitos apelidado como o homem da semana depois de ter usado as suas redes sociais para num sentido testemunho manifestar o seu desagrado perante a proposta apresentada pelo deputado André Ventura, do partido político Chega, que visava um plano de confinamento específico para a comunidade cigana.

Depois de vários rostos conhecidos terem publicamente manifestado o seu apoio e louvor perante o gesto do jogador português, foi a vez de também José Castelo Branco dar destaque ao tema nas suas redes sociais.

"Um grande atleta, representa Portugal ao mais alto nível! Para além de ser um gatão. Estou com vocês gippsys [ciganos]. São um povo maravilhoso. Que é metido de lado, verdade", começou por escrever o polémico socialite, na esperança de com as suas palavras manifestar o seu apoio à comunidade cigana.

"Existem alguns, marginais, outros que vivem de subsídios, mas isso existe em todo o lado. É um problema geral, em Portugal. Gente que vive de subsídios e não quer fazer nenhum (...) Eu já sofri bullying de muita gente, já fui roubado, mas nunca por um cigano... aliás, os ciganos tratam-me super bem. Adoro esse povo", continuou.

Castelo Branco reservou as suas últimas palavras para lamentar a atitude de André Ventura e dirigir-lhe as mais duras críticas: "Já wannabes ranhosos de ditador populista do século XX, acho um horror. Enquanto eu for vivo não admito que um louco discrimine minorias", escreveu, lembrando que também ele já trocou farpas com o deputado do Chega: "Já me atacou, aliás! O senhor não tem a mínima noção".

Veja abaixo a publicação completa:

