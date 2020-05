O nome de Ricardo Quaresma tem estado no centro das atenções desde que o jogador se envolveu numa polémica com o deputado André Ventura, ao expressar a sua crítica a um "plano de confinamento específico para a comunidade cigana" do partido Chega. O político não o poupou com a sua resposta, afirmando ser "lamentável que um jogador da seleção nacional se envolva em política".

O tema muito deu que falar e Quaresma decidiu colocar um ponto final com novas declarações na noite desta quarta-feira, frisando que não pretende dar mais atenção ao assunto, mas que não será Ventura a impedi-lo de expressar a sua opinião.

Na tarde desta quinta-feira, dada a onda de carinho que recebeu por estes dias, o craque português fez uso das redes sociais para mostrar a sua gratidão: "Que alegria é sermos nós próprios. Estou muito feliz com vocês. Obrigado pelo carinho".

