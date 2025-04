Sempre muito polémico, André Ventura não se livra de críticas e reparos por parte daqueles que compõem o seu círculo mais próximo, entre eles, a mulher. Apesar desta "continuar a ser o seu grande apoio", o líder do Chega referiu numa entrevista a Goucha que a companheira não concorda com todas as suas atitudes enquanto político.

"Não, não concorda, mas isso nenhum familiar concorda. Aliás, vários esperam que acabe as entrevistas para dizer 'isto esteve mal'. Esse olhar crítico ajuda-me, porque são pessoas que estão em casa, do nosso círculo familiar, e dizem: 'acho que exageraste'", realça, apesar de reconhecer que raramente muda alguma coisa.

"É muito difícil mudar o meu estilo de intervenção", justifica, notando que mesmo fora da político tem a mesma forma de se expressar.

