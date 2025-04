Maria Vieira mostrou o seu agrado pela entrevista que Manuel Luís Goucha fez a André Ventura na passada quarta-feira na TVI.

Através da sua página do X (antigo Twitter), a atriz escreveu:

"Vi a entrevista do Goucha ao Dr. André Ventura e ao contrário do que aconteceu no passado, desta vez o apresentador foi isento e cordial com o líder do CHEGA e apesar das perguntas incómodas, cumpriu com o seu dever. Tenho as minhas divergências com o Goucha mas o seu a seu dono", revelou.



© Reprodução X - Maria Vieira