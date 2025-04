André Ventura esteve hoje, dia 9 de abril, à conversa com Manuel Luís Goucha. Para além da sua carreira política, o líder do partido Chega falou, igualmente, dos sacrifícios que tem feito em prol da vida que escolheu, sobretudo a nível familiar.

"Tem valido a pena o sacrifício que a política impõe para não ser pai como desejava?", questionou o apresentador.

"Não sou pai, gostava de ser", confessou, notando que, uma vez que tem 42 anos, mantém essa esperança.

"Os meus dois avós faleceram no ano passado, os maternos. E a minha avó paterna faleceu em 2021. Isto faz-me pensar na questão familiar. A minha avó esteve no lar no tempo da Covid-19 e eu, devido às várias obrigações políticas, não a consegui visitar a maior parte das vezes. Sinto-me culpado disso, porque não estive com ela", realça.

"Os dois outros avós afetaram-me particularmente, porque faleceram e nos dois casos não consegui ir ao funeral, porque tinha responsabilidades políticas", afirma, mostrando-se visivelmente emocionado.

"Quando isso acontece a gente pergunta-se se vale a pena constituir família. (...) Espero ser um pai melhor do que fui neto", termina.

Veja o momento:

