Ivo Lucas não ganhou para o susto. O cantor e ator de 30 anos, que entra em "Bate coração", a nova telenovela que a SIC está a gravar, testou positivo à COVID-19. "Por precaução, ficou em casa e repetiu o teste, que depois deu negativo. Acabou por ser um falso positivo e ainda bem", confirmou fonte da produção do canal de Paço de Arcos à edição desta semana da revista TV 7 Dias. "Não foi o único mas do segundo elemento não conheço a identidade", afirmou ainda a mesma testemunha à publicação.

"As gravações não chegaram a parar. Houve uma alteração nos planos de filmagem, um reajuste", esclarece a mesma fonte. As atrizes Madalena Brandão e São José Correia são outras das artistas que testaram positivo nas últimas semanas. Sara Carreira, namorada de Ivo Lucas, também já passou pela experiência. "Eu já fiz o teste algumas vezes. Fiz sempre o da zaragatoa e odeio. Mas há coisas piores", admitiu a cantora e agora estilista de 21 anos, na passada quarta-feira, num direto que fez no Instagram.