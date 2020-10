Tal como Cristina Ferreira, apresentadora de televisão e diretora de entretenimento da TVI, Sara Carreira, a filha mais nova do cantor Tony Carreira, prometia para ontem novidade bombástica. "É um projeto diferente com uma pessoa que, quase de certeza, conhecem", revelou, na véspera, aos fãs, num direto no Instagram. Alguns admiradores da cantora avançaram, de imediato, com a possibilidade da artista ir apresentar um programa ou entrar numa telenovela da TVI mas, afinal, estavam enganados.

"Nem acredito que vou lançar a minha primeira coleção de roupa e com a Micaela [Oliveira, estilista nortenha], uma grande amiga minha há muitos anos. Não podia estar mais feliz e grata", confessa a intérprete de "Sem ninguém saber" e "Vou ficar". "É completamente diferente daquilo que fiz até agora. É uma outra área, uma nova experiência", admite a irmã dos cantores Mickael Carreira e David Carreira, que também já tinha colaborado no desenvolvimento de uma coleção de calçado com a Seaside.