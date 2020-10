Há três artistas com quem Kylie Minogue gostaria de gravar um dueto. Lady Gaga, Miley Cyrus e Madonna, que acaba de abandonar definitivamente Portugal, onde viveu em permanência desde agosto de 2017 e março de 2019. "Sou louca por ela desde os meus 14 anos", confessa a cantora, compositora, atriz e produtora discográfica australiana de 52 anos. "O mais difícil é encontrar a canção certa e a disponibilidade de agendas para o fazermos", admitiu a artista em entrevista à edição britânica no jornal Metro.

Em 2013, Kylie Minogue e Madonna, que em 2000 surgiu em palco com uma camiseta com o nome da cantora australiana, estiveram juntas nos bastidores do Met Ball, a gala anual do The Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, nos EUA. O encontro, tornado público nos dias seguintes, deixou no ar a possibilidade de uma colaboração futura mas, até à data nada, nunca se concretizou. "Seria fantástico. Eu tenho tanta curiosidade [em relação a esse dueto] quanto os fãs", confidencia a intérprete.

"Eu não me posso esquecer que sou louca por ela desde os meus 14 anos", recorda Kylie Minogue, que também não poupa elogios a Miley Cyrus. "Ela é demolidora", justifica. Lady Gaga é outra das artistas que a cantora admira. "Tem um talento brutal e tem inúmeras facetas", justifica. Ao longo da carreira, a australiana, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, já gravou, além dos Coldplay, duetos com artistas como Jason Donovan, Nick Cave, Robbie Williams, Laura Pausini e Enrique Iglesias.