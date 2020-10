Sara Carbonero já tem saudades de Portugal e admitiu-o publicamente, nas últimas horas, numa publicação que fez nas redes sociais. "Existem lugares por onde passamos e há lugares que ficam em nós. A frase é muito batida mas não poderia estar mais certa", desabafou a jornalista desportiva de 36 anos, que é casada com o guarda-redes Iker Casillas, viveu cinco anos no Porto e, menos de dois meses após o regresso a Madrid, recordou um dos passeios de bicicleta que fez na Costa Nova, em Aveiro.

Em 2015, o desportista espanhol decidiu trocar o Real Madrid CF pelo FC Porto, uma decisão que não teria sido do agrado de Sara Carbonero. No entanto, com o passar do tempo, a repórter encantou-se com as belezas do norte do país, chegando a partilhar com os fãs fotografias dos sítios que visitou, como foi o caso de um passeio no campo que fez em Lanheses, uma vila do concelho de Viana do Castelo, também conhecida como Santa Eulália de Lanheses. O casal regressou a Madrid no início de setembro.