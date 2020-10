Sara Carreira promete para hoje uma novidade bombástica. "Não é nada relacionado com música. É um projeto diferente, com uma pessoa que, quase de certeza, conhecem. Estou muito feliz, muito orgulhosa e também muito ansiosa", admitiu a cantora, ontem à noite, durante o direto que marcou o seu regresso ao Instagram. "Tenho andado bastante desaparecida mas gostaria de vos dizer que estou bem", garantiu a artista, que hoje, dia 21, comemora o seu vigésimo-primeiro aniversário.

"É uma coisa que já estou a preparar há alguns meses e espero que seja um projeto longo", confessa a intérprete de "Vou ficar" e "Sem ninguém saber". A insistência dos fãs foi grande mas a cantora nem sequer levantou a ponta do véu. "Não posso dizer mais nada, senão matam-me. Amanhã à noite [hoje] devo anunciar o que é. Devo admitir que estou com bastante medo", assume. Alguns fãs quiseram saber se Cristina Ferreira a tinha convidado para ir para a TVI mas ela ignorou-os.

"Por acaso, não vi essas perguntas", desvalorizou Sara Carreira na reta final do direto no Instagram. "É completamente diferente daquilo que fiz até agora. É uma outra área, uma nova experiência", confidencia a filha mais nova do cantor e empresário Tony Carreira, irmã dos cantores Mickael Carreira e David Carreira. "Por mim, dizia-vos agora [do que se trata] mas não me deixam", referiu a artista nascida em Dourdan, no departamento de Essone, nos subúrbios de Paris, a 21 de outubro de 1999.