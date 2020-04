Sara Carbonero recordou um passeio no campo que fez há uns meses em Lanheses, uma vila do concelho de Viana do Castelo, também conhecida como Santa Eulália de Lanheses, para partilhar com os fãs um desabafo sentido. A jornalista desportiva espanhola de 36 anos, que é casada com o guarda-redes do FC Porto Iker Casillas, recorreu a uma crónica do jornalista espanhol Jesús Terrés para revelar aos fãs o atual estado de espírito.

"Deduzo que estamos a passar por todos os estados possíveis por estes dias, do receio à esperança, da emoção ao medo, mas eu não quero deixar de sonhar. Não quero. Sei que devo priorizar necessidades e é exatamente isso que temos vindo a fazer, mas demorei uma vida a saber o que é importante e não estou para começar a mudar a minha forma de pensar. Sei que o mundo se está a desfragmentar mas eu não quero reinventar-me", confidencia.