Grávidas em plena pandemia de COVID-19, muitas famosas portuguesas estão apreensivas com os tempos que se vivem. "Estou em isolamento social voluntário desde o dia 11 de março, no Algarve. Nesse dia, vim para baixo com a minha família e aqui fiquei retida. Ninguém entra e ninguém sai até isto tudo passar. Não estou a fazer deslocações. Aliás, já faltei a várias consultas que tinha em Lisboa", assume Carolina Patrocínio, apresentadora de televisão da SIC.

Ao contrário da também repórter, Débora Monteiro, com uma gestação de seis meses, tem vivido a gravidez em Lisboa, longe da família, que está no Porto. A mãe, impedida de ver a evolução da barriga da filha ao vivo, já reclamou. "Soube que acabava de gravar a meio de março. Achei que seria a altura para voltar com calma e estar com eles. Dei por garantido e só eu sei o que me estar a custar não ter ido mais cedo", desabafa a atriz, que pode ser vista na telenovela "Terra brava".

"Tenho pensado muito como vai ser daqui para a frente", refere ainda. "Estou muito apreensiva com tudo isto", assume também Andreia Silva, uma das concorrentes do reality show "Love on top". "O facto de estar grávida põe-me no grupo de risco e sinto-me triste e assustada com tudo isto. Não queria que nada disto estivesse a acontecer", assume a anónima que ganhou mediatismo na TVI. "Tenho um negócio próprio, tenho duas empregadas. Estou com a loja fechada e está a ser complicado. Tenho picos de ansiedade muito grandes porque começo a pensar no futuro, vejo que o negócio está parado e tenho um bebé a caminho", desabafa.

"É desesperante", lamentou a empresária de 25 anos em declarações à revista TV 7 Dias. Cristiana Jesus, uma das concorrentes da sexta edição do reality show "Casa dos segredos", também está a viver a primeira gravidez com apreensão. "Ela está mesmo muito preocupada", garante Cláudio Alegre, o marido, que também participou no programa. "Já nos cancelaram a próxima consulta que íamos ter", lamenta o bailarino e professor de dança algarvio.

No passado dia 9, quinta-feira, Vera Ferreira, uma das concorrentes da primeira edição do famoso reality show da TVI, foi mãe pela segunda vez. As últimas semanas de gravidez foram vividas em plena ameaça do novo coronavírus. "Estou mais nervosa do que nunca porque faço consultas todas as semanas", afirmou poucos dias antes do bebé nascer. "Tenho ido ao hospital e vou sempre a morrer de medo", desabafava então a mulher do futebolista Ricardo Neves.