Sentado numa cadeira suspensa na varanda, apenas em boxers e de meias, Pedro Guedes apela ao confinamento social em plena quadra pascal. O modelo portuense utilizou as redes sociais para pedir aos portugueses que cumpram as recomendações das autoridades nacionais. "Fiquemos em casa. A possibilidade de sermos atacados por um inimigo invisível é grande. Então, vamos ser fortes e perseverantes nesta luta", implora o manequim de 40 anos.

"O meu foco é a minha saúde a minha energia vai para todos os profissionais que estão na linha da frente", agradeceu publicamente o namorado da advogada, modelo e apresentadora de televisão brasileira Kelly Baron. O casal conheceu-se no reality show "Big Brother VIP", que estreou em Portugal no dia 21 de abril de 2013 e que agora está a ser reexibido pelo canal de televisão TVI Reality. No início do ano, foram capa da revista portuguesa Men's Health.